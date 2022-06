Torna a Rubiera, giovedì sera, “#Bancarelle sotto le stelle”, il nuovo mercatino serale – che sta registrando nuove adesioni – di opere dell’ingegno e dell’artigianato.

Il centro storico sarà animato dall’artista di strada Azzita Alloy – a metà fra fantasia e realtà, cerca la poesia nel gioco e la poesia nell’equilibrio, incantando i passanti con la manipolazione di cerchi e sfere, si diletta nel giocare con gli spettatori ed invita, infine il suo prediletto ad un incontro, in bilico.

Per tutta la serata arriveranno in piazza i mitici “grilli tricicli”, una vera e propria attrazione per i più piccoli.

Il tutto sarà accompagnato dalla musica – in piazza, concerto dei #Repike, “Por las calles de Sud America” – Il repertorio del gruppo è interamente dedicato al genere cumbia in tutte le sue declinazioni, dal folklore tradizionale alle contaminazioni urbane moderne, con la presenza di musicisti sudamericani.

La corte ospitale vedrà protagonista Stupida Show! (Capitolo 1 – Cattivi pensieri) un monologo di stand up comedy scritto da Gabriele Di Luca che ne firma la regia insieme a Massimiliano Setti, in scena Beatrice Schiros.

Il cartellone estivo è online raggiungibile dal sito istituzionale e da www.destaterubiera.it