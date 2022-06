Inizieranno domani, mercoledì 22 giugno, e dureranno indicativamente 4 mesi i lavori da parte della Provincia di Reggio Emilia sul ponte che lungo la Sp 28 passa sopra il Rio di Cavriago. I lavori, che sono stati finanziati dal Ministero delle Infrastrutture di concerto con il Ministero dell’Economia con 400mila euro, sono su un manufatto progettato e realizzato dalla Provincia di Reggio Emilia nella seconda metà degli anni ’60.

Gli interventi sono finalizzati a permettere un prolungamento della vita utile del manufatto, attraverso consolidamenti strutturali con l’utilizzo delle moderne tecnologie per il restauro del cemento armato. Sono state inoltre predisposte lavorazioni necessarie al fine incrementare le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e sono previste opere di impermeabillizzazione della soletta in cemento armato e le opere necessarie per l’adeguato allontanamento delle acque piovane in modo da proteggere la struttura dal degrado. Inoltre verranno sostituite le barriere laterali.

Il Sindaco di Cavriago Francesca Bedogni: “Un intervento importante per la sicurezza di chi percorre ogni giorno questo tratto di strada che collega la Val d’Enza al capoluogo. La Provincia continua a dimostrare grande attenzione ai bisogni dei territori in un lavoro quotidiano di dialogo e confronto con i Sindaci e le comunità”. Il senso unico alternato sarà regolato da impianto semaforico o da movieri, a seconda della quantità di traffico, ed è in vigore dalle 8.30 di mercoledì 22 giugno e fino al termine del lavori.