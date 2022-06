Si completa il progetto del Biomedical Village di Mirandola. Mercoledì 22 giugno alle 9.45 taglio del nastro per l’apertura dei nuovi locali del TPM Cube e dell’ampliamento del TPM Mario Veronesi di Mirandola (MO); nuovi spazi per laboratori industriali e uffici per startup e spin-off tecnologici, mettendo a disposizione anche ulteriori sale riunioni e spazi di coworking. Il potenziamento del Tecnopolo garantirà infatti uno stimolo alla nascita di idee innovative e alla generazione di opportunità per le aziende e per il territorio.

L’iniziativa si svolgerà alla presenza dell’Assessora regionale Paola Salomoni, del sindaco del Comune di Mirandola Alberto Greco e del Presidente Unione Comuni Modenesi Area Nord Alberto Calciolari, del Presidente e Direttore della Fondazione Democenter Roberto Zani e Barbara Bulgarelli. Nel corso della mattinata è prevista una tavola rotonda su cui si confronteranno sul tema dell’innovazione e delle nuove competenze Carlo Adolfo Porro Rettore Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Giuliana Gavioli, Presidente ITS Biomedicale di Mirandola, Emil Abirascid, Fondatore e Direttore Startupbusiness, Eleonora Saladino, Organizational Positive Psychologist, Autrice, NeuroManager.

Un’azione che mira a rafforzare il Distretto biomedicale, grazie a progetti di ricerca e sviluppo, percorsi di formazione e all’attrazione di nuove idee e nuove competenze, anche internazionali. Il polo di eccellenza ha dimostrato il proprio ruolo strategico anche durante l’emergenza Covid-19, riorganizzandosi immediatamente e diventando laboratorio nazionale accreditato per i test per la verifica qualitativa di dispositivi di protezione individuali.

Il Tecnopolo “Mario Veronesi” di Mirandola

Il Tecnopolo, gestito da Fondazione Democenter-Sipe e situato nel cuore del distretto biomedicale mirandolese, è un generatore e un facilitatore dei percorsi di innovazione per le imprese e per tutti i soggetti coinvolti nella creazione di nuovi prodotti, processi e servizi. In questo contesto, accanto alle attività di ricerca e sviluppo industriale, formazione e diffusione della conoscenza, la generazione di nuove idee e l’attrattività sul territorio rappresentano gli elementi principali della mission della struttura. http://tpm.bio/