Sabato 25 giugno, alle ore 21.30 in Piazza Ciro Menotti, serata in compagnia del grande cabaret di Max Angioni. Comico emergente, reduce dai programmi di successo Italia’s Got Talent, Zelig, Lol2 e Le Iene, Angioni parte con il suo spettacolo “Miracolato”, che lo consacra come uno dei volti nuovi più importanti del panorama comico italiano.

Lo show, a ingresso gratuito, è organizzato dal Comitato Fiorano in Festa nell’ambito della rassegna Sempre Maggio Fioranese, in collaborazione con il Circolo Nuraghe, ed è patrocinato dal Comune di Fiorano Modenese. Ingresso fino ad esaurimento posti, con rispetto dei protocolli anti-contagio.