La “Roseda ed San Zvan” è per i cavriaghesi un appuntamento storico e occasione per trascorrere una serata insieme, al chiaro di luna, per festeggiare la vigilia del Santo Patrono del paese. Giovedì 23 giugno dalle ore 19.00 in piazza Zanti Comune, Gruppo Alpini, Croce Rossa e Proloco di Cavriago si uniscono per organizzare una cena a base di gnocco fritto e salume con l’accompagnamento della musica della Ruggio Band.

Dopo la liturgia presso la Chiesa di San Giovanni, perla architettonica che risale al 1720 e luogo caro a tutti i cavriaghesi, sacro e profano si uniranno in piazza Zanti per stare insieme, per vivere il paese e condividere i ricordi delle vecchie rugiade.

“Dopo due anni di stop a causa dell’emergenza sanitaria” dichiara il Vice Sindaco Matteo Franzoni, “nel rispetto dei protocolli legati alla normativa vigente sia relativamente alla sicurezza che al COVID, abbiamo dovuto spostare la tradizionale gnoccata, curata dagli Alpini, dall’Oratorio di San Giovanni a piazza Zanti, contando sulla collaborazione di Proloco e Croce Rossa. Anche questo è per tutti noi un ritorno alla normalità e alla tradizione, un ritorno fondamentale per ricostruire comunità e superare le difficoltà”.