Grande successo per la mostra “LA MIA ARTE PER GILLES”, chiusa al Mabic di Maranello, ieri sera. Sono stati migliaia i visitatori che hanno apprezzato, nel mese e mezzo di apertura, le opere che numerosi artisti hanno dedicato al ‘canadese volante’ Gilles Villeneuve.

Molte anche le persone che, tra cittadini maranellesi e turisti presenti in città per la Notte Rossa, che hanno seguito la performance artistica del pittore Alessandro Rasponi che, dalle 18 alle 23 di sabato, ha realizzato dal vivo, davanti al pubblico, un murales intitolato “L’AVIATORE”, poi trasferito ed esposto in Piazza Libertà, a lato del Municipio.

La stessa piazza che ieri sera (domenica), gremita, ha accolto con entusiasmo lo scrittore Luca Dal Monte che ha dialogato con Pierluigi Senatore sul libro “Gilles Villeneuve. L’uomo, il pilota e la sua leggenda” del quale è co-autore con Umberto Zapelloni.

Con le iniziative all’interno della Notte Rossa, svoltesi nello scorso weekend, si è conclusa la parte maranellese della manifestazione OMAGGIO A GILLES VILLENEUVE, ICONA SENZA TEMPO” promosso dai Comuni di Maranello e Nonantola, col sostegno della Fondazione di Modena, in collaborazione con la rete Anci ‘Città dei Motori’ e curata da Vision Up.