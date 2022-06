Avrà inizio giovedì 23 giugno la rassegna Al parco, di sera: letture e spettacoli per bambini a partire da 4 anni nelle aree verdi di Formigine e delle frazioni.

Primo appuntamento, dunque, al parco della Carrucola di Corlo con l’attore Marco Bertarini e le sue storie sugli alberi.

Il 30 giugno ritrovo al parco di via Panaro a Colombaro con il ragno Ananse che porterà i piccoli spettatori e le loro famiglie in giro per il mondo a tessere fili che uniscono le culture di vari popoli.

Il primo giovedì di luglio, nel parco di via Colombo a Magreta, si affronterà l’attualissimo tema della pace grazie a un racconto di animali.

Giovedì 14 luglio, nel parco di Villa Gandini, le volontarie dell’Associazione Librarsi leggeranno pagine sul tema della tutela ambientale. Il giovedì successivo, nello stesso parco, le bibliotecarie proporranno una narrazione ispirata al tema della gentilezza e dell’accoglienza.

Doppio appuntamento il 28 luglio, alle 21 e alle 22, presso il parco del castello con Camillo, il drago leggendario amato da tutti i bambini.

Nel primo giovedì di agosto, a Casinalbo si ricorderà Gianni Rodari, proprio nel parco a lui dedicato.

Ultimo appuntamento l’11 agosto, nel parco di Villa Gandini con la temibile strega Baba Yaga.

La partecipazione è libera e gratuita; posti limitati con prenotazione obbligatoria solo per il 28 luglio (castello@comune.formigine.mo.it). La rassegna è sostenuta dalla Fondazione di Modena.