“La tragica scomparsa del Comandante dei Carabinieri di Fiorano, Lorenzo Mosto, ci lascia attoniti. Siamo vicini alla famiglia e all’Arma dei Carabinieri in questo momento di profondo dolore. Abbiamo avuto modo di conoscere e collaborare col Comandante Mosto e ne abbiamo apprezzato le doti di equilibrio e di umanità”.

Lapam Fiorano usa queste parole di cordoglio per ricordare il luogotenente Mosto: “In paese tutti lo conoscevano ed era semplice collaborare con lui: come associazione di imprenditori abbiamo avuto modo di approfondire la conoscenza e l’amicizia. Del resto era vicino anche ai momenti in cui la comunità si ritrovava e sapeva collaborare anche con le associazioni, come con Fiorano in Festa. La sua scomparsa improvvisa è davvero uno choc per tutti noi”.

“Abbiamo appreso con sincero sgomento la notizia della improvvisa scomparsa del luogotenente Lorenzo Mosto, persona di cui nel corso della sua permanenza sul territorio abbiamo imparato a conoscere per le sue grandissime doti professionali e umani. È un fatto che ci lascia senza parole. Ci stringiamo alla famiglia, alla quale voglio esprimere le più sincere condoglianze a titolo personale e dell’intera Associazione.

“Con la scomparsa di Lorenzo la comunità perde una delle sue componenti più importanti. Sarà difficile sostituirlo professionalmente, impossibile farlo sul lato umano”, commenta Michele Iacaruso, presidente della CNA di Fiorano e dell’Area di Sassuolo.