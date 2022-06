Nelle prime ore del mattino, i Carabinieri della Stazione di Sassuolo hanno tratto in arresto, nella quasi flagranza di reato un uomo gravemente indiziato per il reato di lesioni volontarie gravissime in danno di un’altra persona.

L’uomo è indagato dalla Procura della Repubblica di Modena per aver volontariamente investito la parte offesa con la propria autovettura Opel Astra, cagionandogli gravissime lesioni. Il fatto sarebbe avvenuto in Via Madrid a Sassuolo, poco dopo le due del mattino, a conclusione di una discussione sorta tra le due persone per motivi tuttora in corso di accertamento.

La persona investita è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Baggiovara con gravissime lesioni in varie parti del corpo ed in particolare agli arti inferiori.

I Carabinieri della locale Stazione, intervenuti per quello che in un primo momento era sembrato un incidente con investimento e omissione di soccorso, hanno raccolto gravi e concordanti indizi di colpevolezza per lesioni volontarie gravissime sul conto del conducente del veicolo, che è stato tempestivamente identificato, rintracciato e tratto in arresto.