genziale boPer consentire attività di ispezione delle opere d’arte, previste in orario notturno, nelle due notti consecutive di martedì 21 e mercoledì 22 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo che dalla Tangenziale di Bologna – con provenienza Casalecchio/A1 Milano-Napoli – immette all’ingresso della stazione di Bologna Arcoveggio.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla Tangenziale di Bologna, uscire allo svincolo 7bis “SS64 per Ferrara” e rientrare dallo stesso sulla carreggiata opposta in direzione Padova.



