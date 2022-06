Domenica 19 giugno Biografilm fluisce fra anteprime italiane e mondiali.

Si comincia alle 14.30 con All the Streets Are Silent di Jeremy Elkin in anteprima italiana. Il film rievoca il periodo magico, tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta, quando per le strade di Manhattan sono entrate in contatto due vivaci subculture: lo skateboarding e l’hip hop.

Si prosegue alle 16.30 con Everything Will Be Ok del cineasta cambogiano Rithy Panh in anteprima italiana. Cosa accadrebbe se gli animali prendessero il controllo? Avrebbero la stessa fame di potere e la stessa crudeltà della specie umana?

Alle 19.30 al Biografilm Hera Theatre | Pop Up Cinema Medica ci sarà la cerimonia di premiazione, durante la quale si annunceranno tutti i premi della XVIII edizione. A seguire la proiezione di ELVIS di Baz Luhrmann, tra i titoli più attesi della stagione, in anteprima italiana al termine della premiazione. Dopo l’anteprima bolognese, Il film del visionario regista candidato all’Oscar, Baz Luhrmann, arriverà sugli schermi italiani il 22 giugno 2022, distribuito dalla Warner Bros. Pictures. ELVIS è uno spettacolo epico che esplora la vita e la musica di Elvis Presley. Protagonisti del film, Austin Butler e il premio Oscar Tom Hanks.

Alle 21.30 al Chiostro di Santa Cristina in anteprima mondiale Il Gioco di Silvia di Valerio Lo Muzio e Emiliano Trovati. Il film racconta la storia di Silvia, sex-worker bolognese che nel tempo ha costruito attorno a sé successo e benessere, ma si trova a riflettere sul valore della propria libertà. Saranno presenti in sala i registi, la protagonista Silvia Tartari e i produttori Chiara Galloni e Ivan Olgiati.

Lunedì 20 Biografilm Festival aderisce alla Giornata Mondiale del Rifugiato con due eventi speciali.

Le proiezioni pomeridiane di The Story Won’t Die di David Henry Gerson, alle 18.30 al Biografilm Hera Theatre | Pop Up Cinema Jolly e di Kullankaivajat (Golden Land) di Inka Achté, alle 18.00 a Imola al Centro Sociale Tarozzi di Sesto Imolese.

Infine, sul palco di Biografilm, la meravigliosa Fanny Ardant presenta il film I giovani amanti, di cui è protagonista, che concluderà la XVIII edizione del festival, alle 20.00 al Biografilm Hera Theatre | Pop Up Cinema Medica.

