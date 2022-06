Max Verstappen, Red Bull, conquista la pole position nel gran premio del Canada, nona prova del mondiale di Formula uno in programma domani sul circuito “Gilles Villeneuve” di Montreal. Secondo tempo e prima fila per Fernando Alonso (Alpine). Terzo tempo per la Ferrari di Sainz a fianco della Mercedes di Lewis Hamilton.

Charles Leclerc partirà ultimo: la Ferrari ha deciso di cambiare nuovamente parti del suo motore oltre il limite consentito per stagione.