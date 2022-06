ROMA (ITALPRESS) – “In un momento così delicato dobbiamo essere tutti uniti, maggioranza e opposizione, per il tetto al prezzo del gas, per risolvere la crisi alimentare e trovare una soluzione diplomatica alla guerra in Ucraina. Ho letto che si sta lavorando a una bozza di risoluzione che ci disallinea dalla Nato. Ma la Nato è un’alleanza difensiva, se ci disallineiamo dalla Nato mettiamo a rischio la sicurezza dell’Italia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, al Blue Forum Italia di Gaeta, in vista del voto sulle risoluzioni in Parlamento alla vigilia del Consiglio Europeo del 23 e 24 giugno.

Di Maio ha parlato anche delle polemiche interne al M5S. “Io ho posto dei temi, ma se poi qualche dirigente risponde con odio e attacchi è una deriva pericolosa per il MoVimento 5 Stelle, che invece di guardare al 2050 così torna indietro – ha spiegato -. Se stiamo tornando indietro, con un processo di radicalizzazione, non si deve cambiare la regola dei due mandati, come ha detto Grillo. Io quello che sto cercando di fare è garantire la compattezza della coalizione di governo nel momento in cui ci giochiamo sfide importanti come la sicurezza degli approvvigionamenti alimentari”.

