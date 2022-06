Diciotto bimbi, dai 24 ai 36 mesi, tre educatrici e un bosco ricco di vegetazione e piccoli animali. E’ di questi ingredienti che è composto il progetto “La scuola in natura” che ha avuto come protagonista la sezione Medi grandi A del Nido l’aquilone.

I bambini hanno avuto l’occasione, nei mesi di maggio e giugno, di partecipare all’iniziativa promossa da Arpae (Agenzia di prevenzione ambientale ed energia), in collaborazione con l’Università di Bologna, Facoltà di Scienze dell’Educazione e il CEAS (il centro di educazione ambientale del comune di Albinea).

Il progetto rientra in una ricerca azione coordinata dalla professoressa Schenetti, docente che si occupa di didattica e natura. La progettazione ha previsto una preliminare formazione per le educatrici, in cui definire i valori dell’esperienza, l’organizzazione e progettazione delle uscite e visite dirette, insieme alla guida ambientale e formatore Marco Benelli, biologo.

Benelli e le educatrici hanno progettato quattro mattinate in natura (dalle 8.30 alle 11.30) trasferendo la quotidianità del servizio, grazie alla collaborazione delle famiglie che hanno aderito con entusiasmo al progetto, accompagnando i bambini direttamente nel punto di ritrovo all’ingresso del Parco, anziché al Nido.

Le esperienze in natura, direttamente nel Parco Fola (nella parte più naturale e selvatica) hanno permesso di vivere un’immersione nella natura per conoscere piante e animali che lo abitano e proponendo esperienze e laboratori all’aperto.

Nell’ultimo incontro, mercoledì 16 giugno, l’uscita in natura ha visto la partecipazione anche dei genitori dei bambini, che invitati e accompagnati dai figli, hanno intrapreso i percorsi di scoperta in natura, già conosciuti dai bambini.

Queste esperienze hanno permesso di ripensare come il servizio educativo possa diventare stimolo e promozione per avvicinarsi alla natura fin da piccolissimi in modo intenzionale, attento e rispettoso, in quanto le esperienze e gli apprendimenti dei bambini li accompagneranno per tutta la vita, creando una generazione responsabile nei confronti dell’ambiente.