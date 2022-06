A partire dal 1 luglio 2022 tutti i contribuenti forfettari, ovvero coloro che hanno scelto il regime fiscale previsto dalla flat tax al 15% con redditi fino ai 65.000 euro, saranno obbligati ad emettere fattura elettronica secondo quanto previsto dal decreto legge PNRR 2. Per aiutare i contribuenti a comprendere tutti gli aspetti di questo importante passaggio, Lapam Confartigianato propone un webinar lunedì 20 giugno alle 18 in compagnia di alcuni consulenti fiscali dell’associazione.

La fatturazione elettronica in questi anni di volta in volta ha legato il proprio destino a vicende sempre diverse. Spesso è stata invocata come strumento per migliorare la sostenibilità ambientale; altrettanto spesso come mezzo per ridurre la corruzione e gli illeciti rendendo trasparente e tracciabile ogni prestazione lavorativa. Negli ultimi anni, grazie a numerosi interventi legislativi è stata applicata prima nelle pubbliche amministrazioni e poi nelle imprese private, fino ad arrivare anche ai liberi professionisti dotati di partita Iva. Oggi è il turno dei contribuenti forfettari, anche se la legge prevede un esonero almeno fino al 31 dicembre 2023 per coloro che registrano ricavi e compensi inferiori a 25.000 euro. Per tutti gli altri, invece, la legge prevede un periodo di adeguamento di tre mesi, con l’avvio delle sanzioni amministrative a partire da settembre 2022.

All’interno dell’evento interverranno Mauro Mingotti, responsabile dell’area consulenza aziendale di Lapam, Enzo Fanì e Patrizia Magnani dell’area fiscale, che sviscereranno tutte le insidie normative del decreto legge. Inoltre, verrà presentato uno strumento digitale proposto sulla piattaforma MyLapam da cui sarà possibile creare, gestire e archiviare tutte le fatture elettroniche organizzando in maniera semplice fornitori e clienti.

Il webinar è gratuito previa iscrizione. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni www.lapam.eu.