Sabato 18 giugno, in Largo Posta, mercatino degli hobbisti, mentre in piazza Matteotti, alle 21, sarà di scena la cover band Black Rose.

Domenica 19 giugno, ultimo giorno della manifestazione, piazza Matteotti e le vie del centro, dalle 16.30, per la gioia dei più piccoli, saranno animate da Dama Dorè e Circo Ciccioli. In via Largo Posta dalle 18 spettacolo country tex. In piazza Matteotti, alle 21, appuntamento con il rockabilly con il concerto dei Lem and the Picknickers.

Le iniziative saranno affiancate dallo street food per le vie cittadine, mentre fino al 20 giugno funzionerà il luna park in piazza Ettore Piva. Per questo motivo lunedì 20 giugno il mercato si trasferirà in piazza Italia.