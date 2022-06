L’Amministrazione Comunale di Mirandola comunica, con soddisfazione, l’ammissione in graduatoria per un contributo di 436.000 Euro, destinato alla realizzazione di una mensa in ampliamento al plesso della Scuola Primaria di Via Pietri. Un volume accessorio di circa 170 mq di superficie tra refettorio, cucine e locali di servizio. Grazie alla collaborazione della Direzione Didattica, infatti, si è valutato il fabbisogno rispetto al crescente richiesta di posti al tempo pieno e si è proceduto al dimensionamento.

Attualmente nel plesso di via Pietri non esiste il servizio di refezione, ma vengono distribuiti pasti monodose ad alunni e personale delle due classi a tempo pieno presenti, per un totale di circa 45 somministrazioni al giorno.

In prospettiva, però, al fine di conciliare la crescente richiesta delle famiglie, l’ipotesi su cui è stata tarata la proposta candidata al bando si riferisce a cinque classi, con un numero di pasti da somministrare, per stima approssimativa, ma realistica, di 130 pasti al giorno tra alunni e personale.

Un riscontro importante, che consentirà di aumentare la capacità recettiva e la potenzialità dell’Istituto, rivolgendo un servizio più completo ad alunni e famiglie.

Si è ora in attesa delle graduatorie di finanziamento per il nuovo Asili nido, per cui Mirandola ha presentato una richiesta di oltre 1.200.000€.