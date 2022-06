Incendio in un appartamento in via Piccinni a Reggio Emilia. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 6:30 con diverse squadre. L’appartamento è stato totalmente interessato dalla combustibile e l’affittuario è stato accompagnato al pronto soccorso per accertamenti, le sue condizioni sarebbero serie.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013