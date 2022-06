Martedì 21 giugno saranno le musiche di Monteverdi, Handel, Garcia Lorca, De Falla e Bizet ad animare la Sala degli strumenti scientifici della Ghirlandina. L’occasione è Suggestioni musicali in Ghirlandina, un’iniziativa curata dalla Fondazione Teatro Comunale per Modena Città del Belcanto in occasione della Festa della musica, che vedrà esibirsi Riccardo Filipponi alla chitarra e il mezzosoprano Eleonora Filipponi, allieva di Raina Kabaivanska, alle 17,15 e alle ore 18.

L’iniziativa si inserisce in un ampio cartellone di eventi a ingresso gratuito che animeranno la città di Modena sabato 18 giugno e martedì 21. Saranno le musiche di Mozart e Beethoven, eseguite dagli allievi dell’Istituto superiore musicale Vecchi – Tonelli, ad aprire ufficialmente a mezzogiorno di sabato 18, la 28esima edizione della Festa della musica di Modena, che poi proseguirà nel resto della giornata di sabato, fino alle 2 con la Notte di Luna e locali e negozi che potranno rimanere aperti; con una coda anche martedì 21 giugno in Ghirlandina e a Palazzo Santa Margherita. L’intera città sarà animata dalla musica, in ben 17 luoghi diversi, sviluppando così un’offerta che rispecchia le anime artistiche del territorio, dalla musica classica fino al rock, passando per il jazz, l’elettronica e la musica contemporanea; in tutto sono previsti 30 concerti e la partecipazione di oltre 70 musicisti e visual artist.

Anche quest’anno Modena aderisce alla Festa europea della musica, iniziativa che dal 1985 segna l’inizio dell’estate in Europa il 21 giugno, una ricorrenza che si conferma come un’occasione per contagiare le città con la passione per le note e che vedrà tra i protagonisti tanti gruppi musicali, associazioni e istituzioni del territorio.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito (fatto salvo per gli eventi dove è diversamente specificato). Il programma completo delle iniziative è disponibile online sulla pagina Facebook del Centro musica (www.facebook.com/centromusicamo) e sul sito web www.musicplus.it. Informazioni anche al telefono (059 2034810) e via posta elettronica (centro.musica@comune.modena.it).