Facciamo la pace è lo slogan dell’iniziativa di Volontassociate per la pace, in programma martedì 21 giugno dalle 16 alle 22, nell’area verde Seminare Coesione dell’Ospedale Maggiore (Palazzina C). Volontà associate unisce terzo settore e istituzioni per la festa del volontariato e dell’associazionismo.

L’iniziativa è promossa da Città Metropolitana di Bologna, Quartiere Porto Saragozza Comune di Bologna, Volabo – Centro Servizi per il Volontariato della Città metropolitana di Bologna, associazione Andromeda, Consulta provinciale del Volontariato per la Protezione Civile in collaborazione con Azienda Usl di Bologna.

Nel presentare l’iniziativa in conferenza stampa, Lorenzo Cipriani, presidente del Quartiere Porto Saragozza sottolinea “L’impegno durante la pandemia delle associazioni di volontariato, che oggi continua nell’accoglienza dei profughi ucraini accanto alle istituzioni. Nella consapevolezza di chi è aggressore e chi è aggredito, il Comune, le istituzioni e le associazioni vogliono rilanciare il bisogno di pace”.

Ermanno Tarozzi, presidente di VolaBo – Centro Servizi per il Volontariato dichiara: “È un invito a essere costruttori di pace con le azioni di condivisione, mutualismo, collaborazione, rispetto dell’altro”.

“Le associazioni di Bologna si ritrovano per dare un segnale concreto di solidarietà, aggregazione e di pace”, commenta Enrico Raja, presidente di Andromeda.

Il programma prevede in apertura un saluto da parte dei promotori, gruppi musicali e spettacoli dedicati ai bambini, che avranno uno spazio dedicato per tutta la manifestazione accanto agli stand delle associazioni.