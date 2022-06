Tre mesi di lavori per completare le opere di manutenzione e ridurre il rischio da alluvione nel bacino idrografico dell’Enza in territorio reggiano, nei comuni di Vetto e Canossa. Si è concluso da pochi giorni un importante intervento da 230mila euro che la Regione ha finanziato per accrescere la sicurezza del torrente Enza e dei rii minori, in particolare il rio Vico.

“La manutenzione è cura del territorio- spiega Irene Priolo, assessore regionale alla Difesa del suolo e Protezione civile-: opere come questa rappresentano il segno dell’attenzione costante per la prevenzione del rischio idrogeologico e sono sinonimo di sicurezza e qualità della vita della popolazione”.

Il cantiere ha permesso la risagomatura delle sezioni di deflusso, il consolidamento delle sponde, la riparazione di opere idrauliche e di difesa già presenti e il recupero dell’efficienza di tratti fluviali nei pressi di abitati e infrastrutture. È stata svolta, inoltre, la manutenzione della vegetazione tra terra e fiume, con il taglio selettivo di alberature secche o danneggiate negli alvei.

I lavori, nel dettaglio

L’intervento eseguito sul rio Vico, in prossimità dell’abitato di Carbonizzo a Ciano d’Enza (in comune di Canossa), ha riguardato opere di difesa spondale danneggiate in occasione degli eventi di piena più recenti. Si è proceduto alla costruzione di barriere di protezione in pietrame ciclopico, ed è stata eseguita la risagomatura dell’alveo del rio con la manutenzione della vegetazione, in modo da migliorare il deflusso delle acque durante le piene.

Nel torrente Enza, in località Buvolo-Cantoniera di Vetto, vicino alla Strada Provinciale 513, sono state riprofilate le sezioni dell’alveo. In particolare, il materiale inerte di natura alluvionale è stato spostato verso la sponda soggetta all’erosione, in modo da rinforzarla e mettere in sicurezza l’abitato di Buvolo. Sono state inoltre ricostruite le difese spondali distrutte da vari eventi alluvionali.

L’intervento è stato attuato dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile e finanziato dalla Regione nell’ambito del Piano di interventi urgenti 2021.

