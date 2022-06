“La chiusura del ponte di via Costituzione – commenta Emanuele Costetti, direttore Confesercenti Terre dei Castelli – è un problema grande, si tratta del più importante e trafficato collegamento tra le due sponde del fiume Guerro”

Secondo l’associazione di categoria, a risentire della chiusura saranno in primis le attività commerciali che si trovano nella zona: “Le attività ubicate nei pressi del passaggio saranno sicuramente tra le prime a risentire della chiusura e, di conseguenza, anche la clientela, impossibilitata ad accedere ai negozi.”

C’è preoccupazione anche per le sorti del mercato settimanale che si svolge proprio in prossimità del ponte. “Anche il mercato – continua Costetti – sarà direttamente interessato da questo disagio e la loro clientela dovrà essere istruita, con apposita cartellonistica, su come poter accedere all’ area mercatale per non perdere clienti e non penalizzare gli ambulanti.”

“Invitiamo quindi l’amministrazione a pubblicizzare con una chiara ed adeguata segnaletica stradale le vie secondarie di possibile utilizzo, a ripristinare il guado del fiume utilizzato in occasione della festa dell’Uva che potrebbe essere utilizzato anche da chi proviene da Vignola in direzione Maranello e, infine, valutare di ripristinare il doppio senso di marcia nella strada provinciale 17 in prossimità delle scuole” conclude Costetti.