La Provincia di Reggio Emilia informa che da oggi fino al 9 agosto, sulla Sp 8 in comune di Toano, saranno possibili sensi unici alternati regolamentati da semaforo (o da movieri nel caso di code superiori ai 50 metri), con limite di velocità a 30 km/h. I provvedimenti si sono resi necessari per consentire lo svolgimento in sicurezza di lavori di posa della fibra ottica e potranno essere adottati, dalle 8 alle 17 di ogni giorno, lungo un tratto di circa 11 chilometri della Sp 9, per una estensione del cantiere non superiore ai 50 metri.



