“Scrivere un racconto è come centrare un bersaglio: occorre ponderare perfettamente una molteplicità di elementi per fare sì che, nello spazio brevissimo del lancio, la freccia centri l’obiettivo, essendo consapevoli di avere una sola possibilità”. Una metafora efficace quella che usa Marcello Fois per descrivere quali siano gli elementi fondamentali per cimentarsi nella misura breve del racconto: lo scrittore sarà protagonista martedì 21 giugno alle ore 18 del secondo webinar gratuito sulla scrittura creativa (iscrizioni al link https://www.eventbrite.com/e/registrazione-racconti-prove-di-scrittura-creativa-358357626307) organizzato dalla Festa del Racconto di Carpi, la cui 17ma edizione si è conclusa domenica 12 giugno.

Assieme a lui sarà il professor Marco Antonio Bazzocchi, direttore scientifico della Festa, che lo scorso 24 maggio aveva tenuto il primo seminario online di scrittura con Alessandra Sarchi per indagare il processo creativo che sta dietro alla costruzione di un racconto (al link https://www.festadelracconto.it/eventi/webinar-festa-del-racconto-2022/ è possibile rivedere l’incontro).

Il webinar con Marcello Fois prende avvio dal tema dell’edizione 2022 della Festa del Racconto, “Voci di meraviglia”. Ci sono momenti e accadimenti, ordinari o straordinari, che con rapidità travolgono la consuetudine, ci rivelano a noi stessi, ci costringono a modificare in parte o interamente la direzione della nostra esistenza: Fois aiuterà i partecipanti a individuare questi momenti della propria storia personale, affinché diventino, attraverso gli strumenti della scrittura, attimi rivelatori, “meravigliosi”, in grado di far emergere, sotto la superficie, una verità profonda e rivelatrice.

I webinar si inseriscono tra le attività di un’edizione che continua oltre le giornate di manifestazione, e della quale per la prima volta resterà un importante archivio audio e video: saranno infatti resi disponibili nelle prossime settimane sui canali web e social della Festa e della Biblioteca gli appuntamenti di “A tu per tu”, condotto dalla divulgatrice letteraria Valentina Berengo, che ha accolto alcuni degli ospiti della Festa nel salotto vintage allestito, con la collaborazione di Recuperandia, al Giardino della Pretura, per una chiacchierata informale sul tema della meraviglia. Accanto ai video, i podcast della Festa che restituiranno al pubblico di Internet una selezione di interventi di alcuni dei protagonisti di questa 17ma edizione, da Nicola Lagioia a Melania G. Mazzucco, da Vasco Brondi a Giudo Barbujani a Mariapia Veladiano e tanti altri.