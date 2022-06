Ieri notte, i Carabinieri della Stazione di Formigine, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani, hanno effettuato una serie di controlli nel centro urbano.

Nel corso del controllo di un veicolo in transito nel paese, il suo conducente è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e due coltelli con caratteristiche tali da non poter essere liberamente portati. La persona, un 32enne, è stato denunciato per porto senza giustificato motivo di oggetti atti ad offendere nonché segnalato amministrativamente alla prefettura per la detenzione di sostanze stupefacenti.