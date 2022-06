Il Comune di Formigine ha stanziato 83mila euro come contributi per la frequenza ai centri estivi a favore dei bambini in fascia di età 0 – 3 anni e dei gestori per supportare l’inclusione di bambini e ragazzi con disabilità.

Per quanto riguarda la fascia 0 – 3 anni, le famiglie residenti con ISEE fino a 28mila euro possono fare domanda entro il 30 giugno all’ufficio istruzione del Comune. I centri estivi che si possono scegliere sono quelli organizzati dai gestori dei nidi in convenzione o in concessione.

I gestori che supportano l’inclusione nei centri estivi di bambini e ragazzi residenti con disabilità certificata, alla luce delle maggiori spese di organizzazione e di gestione, possono ricevere fino a 400 euro settimanali, per ogni minore accolto, fino a un massimo di frequenza di 6 settimane complessive.

“Queste misure – afferma il Vicesindaco con delega alle Politiche educative Simona Sarracino – vanno ad aggiungersi all’importante bando regionale sulla Conciliazione vita-lavoro che riguarda la fascia d’età dai 3 ai 13 anni, con l’estensione ai 17 anni per i disabili. Ricordiamo che, per l’anno scolastico appena concluso, sono 126 gli studenti formiginesi con disabilità che sono stati seguiti da personale educativo-assistenziale fornito dal Comune, per un investimento totale di 1 milione e 132mila euro”.