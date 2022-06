Buona notizia per la comunità di Casina, gli amanti di sole, fresco e nuoto di tutta la provincia. Riapre la piscina estiva nello storico impianto sportivo del paese. Tutto pronto, infatti in via Simonini, all’interno dell’area sportiva che d’ora innanzi si chiamerà “Play Ville” dove, comunque, sono funzionati i campi di calcetto, tennis, beach volley e basket.

L’inaugurazione della rinnovata piscina, a nome dell’amministrazione comunale, la fa l’assessore ai lavori pubblici e allo sport Tommaso Manfreda: “Sabato 18 giugno alle ore 12 inauguriamo la rinnovata piscina che avrà anche una nuova gestione. Dopo molte vicissitudini, che hanno accompagnato la vicenda da fallimento della vecchia gestione e la presa in carico del Comune, abbiamo dovuto eseguire dei lavori complessi e necessari, dalla pavimentazione delle vasche alla sostituzione del telo per la tenuta dell’acqua, dal rifacimento dell’impianto di depurazione a quello di irrigazione, con opere di verde. La giunta crede molto in questa struttura e ha reperito, non senza fatica, i 150 mila euro necessari alla realizzazione delle opere necessarie per un’attività che, comunque, ha un elevato valore sociale, soprattutto per le nuove generazioni all’uscita del periodo di emergenza pandemica”.

La nuova gestione della piscina è ora affidata alla Gymtonic srl con sede a Castelnovo ne’ Monti. Manfreda spiega: “Due precedenti bandi pubblicati dall’amministrazione andarono deserti e questa è stata la sola ditta a manifestare interesse nell’ultima procedura di gara. Ha dimostrato di avere una comprovata esperienza nella gestione specifica di impianti natatori nel territorio montano e, infatti, ha in conduzione anche la piscina di Toano”. Aggiunge: “La piscina comprende la vasca per adulti e un più piccola; apprezziamo il riguardo verso i bambini fino a tre anni che non pagheranno, mentre per l’età compresa tra i 3 e 12 anni sono poi previste delle convenzioni”.

Conclude l’assessore: “Per quanto riguarda lo spazio ristoro, affidato a dei giovani di Casina, per questioni burocratiche siamo costretti ad inaugurarlo all’inizio del mese di luglio. Nel frattempo accanto alla piscina sarà adibito un chioschetto per soddisfare le esigenze degli ospiti”.