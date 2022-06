La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia informa che il bando di gara per l’assistenza medica specialistica nei Pronto Soccorso della provincia (Scandiano e Correggio – ndr), attualmente chiusi, è andato deserto, non essendo pervenute offerte. L’Azienda sta valutando le ulteriori possibilità previste dalla normativa per proseguire nell’azione di reclutamento.

Si ricorda che il bando era stato attivato, in via temporanea, a causa della nota carenza di personale dell’emergenza urgenza, in attesa di reperire personale dipendente.