Una mattinata con di lezioni di guida con “Monopattino sicuro” e la Polizia locale di Reggio Emilia. Sabato 18 giugno, dalle 10 alle 12, gli agenti di via Brigata Reggio in collaborazione con il Servizio Mobilità, saranno in piazza della Vittoria per promuovere l’uso corretto dei monopattini elettrici in strada.

Dopo il successo della prima edizione, nel settembre 2021, torna dunque l’educazione stradale riservata alla micromobilità. All’interno della piazza antistante il teatro, sarà allestito un piccolo percorso con alcune situazioni relative a momenti della circolazione, per permettere a chi lo vorrà di cimentarsi alla guida del monopattino elettrico sotto il tutoraggio della Polizia locale. Grazie, inoltre, alla collaborazione con gli operatori del settore attivi a Reggio che saranno presenti in piazza, (Helbiz, Tier, Bird Rides, Voi Technology, Dott, Bolt), tutti i partecipanti all’iniziativa riceveranno in regalo, fino ad esaurimento scorte, casco e pettorina ad alta visibilità. Per poter partecipare all’iniziativa occorre aver compiuto 14 anni, età in cui, per legge, è possibile condurre un monopattino elettrico, protagonista indiscusso della nuova mobilità urbana. La rapida diffusione del mezzo ha fatto nascere da più parti l’esigenza di diffondere di pari passo anche una cultura dell’utilizzo del monopattino elettrico per una convivenza con gli altri utenti della strada fondata sulla sicurezza. Già lo scorso anno la Polizia locale aveva diffuso un video, ancor oggi disponibile sul canale YouTube del Comune di Reggio Emilia in cui venivano presentate le regole base per l’utilizzo del monopattino elettrico.

(Il video è disponibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=FLoe-lFnQkY&t=1s )