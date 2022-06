L’Unione dei Comuni dell’Appennino bologna ha indetto una selezione, per titoli e colloquio, finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’eventuale assunzione a tempo determinato di un “Istruttore di vigilanza” Cat. C dell’ordinamento professionale.

La domanda dovrà essere inviata attraverso la procedura on-line entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito dell’Unione, e precisamente entro le ore 23,59 di MARTEDI’ 21 GIUGNO 2022.

La selezione è stata indetta al fine di rispondere alle esigenze di carattere eccezionale e temporaneo che si dovessero manifestare nei Comuni aderenti all’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese. La graduatoria della selezione conserva efficacia per due anni decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo pretorio e potrà essere utilizzata da tutti i Comuni aderenti all’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese per tutto il corrispondente corso di validità, per far fronte ad esigenze corrispondenti al profilo individuato.

Nel link tutte le informazioni: https://www.unioneappennino.bo.it/servizi/bandi_concorsi/bandi_fase02.aspx?ID=7171