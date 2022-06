Ieri, i Carabinieri della Stazione di Medolla sono intervenuti a Cavezzo per una persona ubriaca e molesta, traendola in arresto per danneggiamento aggravato.

L’uomo, verso la mezzanotte, in stato di ubriachezza ha litigato con alcune persone prendendosela con le autovetture in sosta, danneggiandole. L’intervento dei Carabinieri ha consentito di interrompere la condotta dell’uomo, che è stato tratto in arresto. Questa mattina sarà condotto davanti al Giudice per la direttissima.