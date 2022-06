Sabato 18 giugno dalle ore 19.00, presso il parco del PALA AEB di Cavriago, l’Amministrazione Comunale e le società sportive del paese organizzano una festa dedicata allo sport. Saranno premiati atleti, dirigenti e squadre che si sono distinte per il loro impegno agonistico e sportivo in questo ultimo anno.

“Unendo le forze, abbiamo organizzato una festa dedicata allo sport e alle persone che credono nello sport in un luogo del paese, dove grandi e piccoli possano giocare stando insieme. Lo scorso anno abbiamo inaugurato il Korner, l’angolo del Kessel, grazie alla collaborazione instaurata con l’Associazione Cuariegh on the road. L’area del PALA AEB è un luogo amato dai cavriaghesi, è un luogo di aggregazione e tutti noi, giovani e meno giovani, abbiamo bisogno di luoghi per poter stare insieme.”

All’organizzazione della festa hanno collaborato l’Associazione Sportiva Dilettantistica Calcio Cavriago, Sporting Cavriago, Celtic Cavriago, S.C. Cavriago, Ypsilon Arco Club, A.S.D. Gazze, Podistica Cavriago, A.S.D. Scuola Basket Cavriago, A.S.D Phoenix e il Progetto All Inclusive, oltre che UISP.

Al fianco dell’Amministrazione anche il Circolo cavriaghese ricreativo culturale sportivo dilettantistico che gestisce il Boccidromo e il Kessel: grazie a loro saranno attivi punti ristoro per chi parteciperà.

“In questi anni di emergenza sanitaria le società sportive hanno lavorato tanto per garantire ai bambini e ai ragazzi momenti di “normalità”” continua il Vice Sindaco Franzoni “E con “normalità” intendo poter allenarsi, giocare, competere, passare tempo insieme in nome dello sport. I dirigenti, gli allenatori, le famiglie hanno stretto patti di collaborazione affinchè le attività fossero svolte in sicurezza, nel rispetto di tutti i protocolli.

Adolescenti e bambini hanno pagato un prezzo altissimo a causa della pandemia, ma abbiamo ulteriormente compreso quanto sia importante, fin vitale, stare insieme facendo sport.”

Parteciperanno alla festa l’On. Andrea Rossi, Mauro Rozzi Presidente della “Fondazione per lo Sport” di Reggio Emilia e rappresentanti di UISP Reggio Emilia.