La notte di San Giovanni, il 24 giugno, riporta in centro storico uno degli appuntamenti conviviali più attesi e suggestivi che hanno animato il centro storico: la Cena in Bianco.

Si tratta dell’appuntamento che apre Sapori di Stelle, l’iniziativa che nelle giornate dal 24 al 26 giugno animerà gli spazi di piazza Martiri del 7 Luglio, piazza della Vittoria e parco del Popolo.

Da oggi, martedì 15 giugno, è possibile prenotarsi per partecipare alla serata sul sito eventi del Comune o direttamente su Eventbrite.

Venerdì il convivio sarà allestito nell’area attorno alla fontana del teatro Municipale Romolo Valli, che per l’occasione sarà di bianco illuminata. La cena sarà accompagnata dalla musica diffusa dal teatro Valli e gli ospiti saranno guidati nel loro percorso di avvicinamento al luogo della cena dalla presenza degli artisti di strada.

La formula scelta è quella della classica della “cena in bianco” con qualche piccola rivisitazione: gli ospiti troveranno le tavole apparecchiate e allestite, ma dovranno arrivare ognuno con il proprio cibo e vestiti di bianco. E’ necessaria la prenotazione per avere il posto riservato: saranno allestite diverse tipologie di tavoli in modo da andare incontro anche alle esigenze dei partecipanti.

E’ prevista anche la possibilità di prenotare la Cena da asporto in alcune attività di ristorazione del centro storico che, per l’occasione, si sono rese disponibili a preparare i cestini per la cena in bianco il cui menu può essere a libera ispirazione, seppur il periodo ci rimanda ai tradizionali tortelli verdi.

Di seguito si riportano poche semplici indicazioni per chi vuole partecipare:

Vestitevi di bianco;

Troverete tavoli pronti e apparecchiati in “white style” che potranno essere arricchiti grazie all’estro creativo dei partecipanti;

Portate con voi tutto il necessario per decorare la tavola (fiori, candelabri…) e per cenare (cibo, piatti, posate, etc);

Sono ammessi vino bianco, rosso, spumante, acqua e bibite;

Non sono ammessi superalcolici, lattine, vetro e l’uso di scaldavivande.

La cena e gli allestimenti potranno essere trasportati con carrelli, cesti e/o zaini; il luogo che la ospita dovrà essere lasciato pulito e in ordine come è stato trovato.

Ognuno è responsabile della propria partecipazione, del trasporto di tutto l’occorrente, della propria tavola, dei bambini ospiti e di tutte le proprie cose.

Per consentire la gestione dei posti disponibili è opportuno avvisare in caso di disdetta della partecipazione.

Per info e prenotazioni: sito eventi del Comune di Reggio Emilia (https://eventi.comune.re.it/eventi/evento/sapori-di-stelle-cena-in-bianco/), oppure direttamente su Eventbrite (https://bit.ly/3xwSnqy); cell. 340/4911953 – 320/1431952