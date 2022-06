L’estate sassese scalda i motori: parte nel fine settimana il ricco programma di eventi che animeranno la città nel periodo estivo. Il calendario dell’estate si apre venerdì 17 giugno con il ritorno, dopo due anni di stop, di Ponte Albano… c’è, la tradizionale festa di strada organizzata dalle attività commerciali e dai cittadini di Ponte Albano, e prosegue nelle serate successive, dal 18 al 21 giugno, con la Festa della Musica, evento nato dalla collaborazione tra le associazioni “Le Nuvole”, “Music Factory” e “Onda Marconi”.

A fare da cornice alle due manifestazioni il parco di Villa Putte, l’area verde a pochi passi dalla stazione ferroviaria, che ospita la sede dell’Istituto Agrario “Ferrarini”.

PONTE ALBANO C’È

Venerdì 17 Giugno, dalle 19 in poi

Musica, intrattenimenti, buon cibo e divertimento sono gli ingredienti della serata, che propone diversi momenti di spettacolo: dalle esibizioni degli allievi delle scuole di ballo “Movin’up dance studio” e di musica “G. Torelli” al concerto del gruppo “Buona la prima.kom”. Ma c’è anche un atteso ritorno: quello dei ballerini del “Carioca dance ballet” che, con il loro coinvolgente spettacolo, porteranno i visitatori alla scoperta di suoni, movenze e colori della tradizione brasiliana.

Completano il programma il mercatino dei creativi, gli stand delle associazioni e la mostra fotografica “Momenti luoghi prospettive”, una retrospettiva storica dedicata a Ponte Albano, a cura di Sergio Marchioni. Per i più piccini, invece, ci sono i gonfiabili dei F.lli Pollice. Nei punti ristoro allestiti per l’occasione sarà infine possibile degustare pizze, crescentine, tigelle, borlenghi, salsiccia alla griglia, patatine, friggione e altre specialità bolognesi. E per finire… bomboloni caldi, drink, gelati e caffè.

Partecipare alla festa sarà l’occasione per contribuire ad una nobile causa: il ricavato dei punti ristoro sarà infatti devoluto alla Pubblica Assistenza Sasso Marconi, al Centro socio-riabilitativo “Modiano” di Sasso Marconi e ad AGEOP Ricerca Bologna (l’Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica, che si occupa dell’accoglienza e dell’assistenza dei piccoli pazienti oncologici).

FESTA DELLA MUSICA

Dal 18 al 21 Giugno, dalle 18 in poi

Un week-end “lungo” con presentazione di libri, proiezioni e, naturalmente, tanta musica! La Festa della Musica, novità assoluta dell’estate sassese, debutta sabato 18 luglio con la presentazione in anteprima nazionale del film “Freak e i suoi fratelli”: una pellicola di Roberto Quagliano che, attraverso materiale di repertorio inedito, racconta la figura di Roberto “Freak” Antoni, indimenticato leader degli Skiantos. Special guest lo storico chitarrista degli Skiantos, Dandy Bestia. Previste due proiezioni, alle 20 e alle 22 – Biglietto d’ingresso 5 Euro.

Due gli eventi in programma domenica 19 si comincia alle 20 con “RisoRadio”, spettacolo di teatro/canzone con Barbara Baldini e Luca Signorelli, mentre alle 21.30 Laura Gramuglia (speaker, dj e autrice) racconta “Storie di ragazze che hanno alzato la voce”: un viaggio in musica e parole alla scoperta di importanti artiste rock in compagnia della cantautrice Elisa Genghini.

Lunedì 20 (ore 20) presentazione del libro “Il pianeta Lucio Dalla” (Pendragon edit., produzione “Le Nuvole”) e incontro con l’autore Mattia Camangi. Intermezzi musicali con Gianluca Magnani e la sua chitarra. A seguire, “We are the Mods”: un viaggio musicale attraverso il più grande movimento giovanile inglese dal Dopoguerra ad oggi, raccontato dai “Pretty Green” e Laura Gramuglia.

Gran finale martedì 21, Giornata Mondiale della Musica. Dalle 17 il palco sarà a disposizione delle band per open stage di 30/40 minuti, e per finire… concerto dei giovani musicisti della scuola Music Factory e dell’Orchestra Onda Marconi!

Nelle quattro serate di festa, funzionerà un punto ristoro a cura di Pro Loco Borgo Fontana.

Ingresso gratuito a tutti gli appuntamenti ad eccezione della serata di sabato 18.

In allegato la locandina della manifestazione – Per info: 339 2309012