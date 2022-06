Sulla strada provinciale 30 in località Castellaro di Sestola è istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, per consentire un intervento di sistemazione del muro di sostegno della strada.

Il provvedimento durerà fino alla fine dei lavori, prevista in 15 giorni, ed è necessario per garantire le condizioni di sicurezza del tratto stradale durante la realizzazione di un intervento da parte di un privato cittadino alla propria abitazione, in adiacenza alla sede viaria, che prevede anche l’intervento di sistemazione del muro di sostegno della strada provinciale 30.