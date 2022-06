E’ rinviato a lunedì 25 luglio il concerto degli XSM (ex Simple Minds) previsto per il prossimo venerdì 17 giugno in piazza Ciro Menotti a Fiorano Modenese. Problemi tecnico-logistici imprevisti hanno costretto la band new wawe rock scozzese, formata nel 2009 da Derek Forbes e Brian McGee, ex membri delle band Simple Minds e Propaganda, a rimandare l’esibizione.

Insieme al concerto, saranno recuperati a fine luglio anche altri due eventi della rassegna Sempre Maggio Fioranese, organizzata dal Comitato ‘Fiorano in festa’, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, rimandati a causa del maltempo di maggio.

Sabato 23 luglio, alle 21.00, in piazza Ciro Menotti, sul palco ‘Volando tra le stelle’, serata dedicata al grande spettacolo tra acrobati sui tessuti aerei e danzatori sotto le stelle, a cura del centro danza Happy Dance. Mentre domenica 24 luglio verrà recuperato il concerto-conversazione ‘Al dolce fresco delle siepi’, omaggio a Lucio Dalla. Da un’idea di Lalo Cibelli, un viaggio nel mondo dell’artista bolognese attraverso lo sguardo di un talento da lui scoperto.

Resta confermata invece la serata di domenica 19 giugno, alle 21.00, in piazza Ciro Menotti, con ‘Valentina Tioli music night’, tappa del tour 2022 dell’artista modenese, tra i protagonisti di X Factor 7, che sarà accompagnata sul palco da giovani talenti, tra cui il fioranese Richi Sweet.

Tutti gli eventi del Sempre Maggio Fioranese sono ad ingresso gratuito.