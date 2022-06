Negli ultimi anni l’Appennino Emiliano ha vissuto numerosi tentativi di rivalorizzazione. Uno di questi è sicuramente stato il progetto del Gruppo di Azione Locale (Gal) Antico Frignano e Appennino Reggiano: attraverso il coinvolgimento diretto del territorio tramite imprese, associazioni di categoria, tra cui anche Lapam Confartigianato, ed enti locali, mira a favorire una crescita economica e sociale che parta dal basso. La prima fase del progetto si è dispiegata tra il 2014 e il 2020 e ha prodotto numerosi risultati, ma ora la vera sfida è consolidare il sistema produttivo locale. Per questo sono stati lanciati quattro nuovi bandi Gal che verranno presentati in un evento gratuito organizzato da Lapam mercoledì 15 giugno alle 16 a Riolunato.

All’interno dell’evento, Giancarlo Cargioli, Presidente Gal, Elvira Mirabella, Direttrice Gal, Federico Cantelli, dell’ufficio bandi e finanza agevolata di Lapam, e Moreno Migliori, Segretario Lapam Fiumalbo, Lama Mocogno e Pievepelago illustreranno le opportunità fornite dai vari bandi e le modalità di presentazione delle domande. Guardando nel dettaglio i fondi stanziati dal Gal, 1,7 milioni di euro saranno dedicati alla qualificazione e la diversificazione delle piccole attività di servizi per un turismo sostenibile e delle imprese ricettive, 2,8 milioni per gli imprenditori agricoli, nell’ottica della valorizzazione dei castagneti da frutto e della prevenzione dei danni da fauna, e 500.000 euro per investimenti nell’artigianato locale di qualità.

L’evento è gratuito e si terrà in presenza presso la Sala Consiliare del comune di Riolunato in via Castello 8. Per ulteriori informazioni www.lapam.eu.