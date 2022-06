Al via “Concordia sotto le stelle”, il ricco calendario di eventi estivi promosso dal Comune di Concordia grazie all’impegno economico dell’Amministrazione comunale, sommato a quello dell’associazionismo che si conferma un partner strategico dell’Amministrazione comunale.

Dal 16 giugno al 28 luglio tanti appuntamenti tra cinema, teatro, musica e serate a cura dell’associazionismo locale per un’offerta di eventi di qualità destinati ad un pubblico di adulti e famiglie con bambini con l’obiettivo di vivere insieme le serate estive, le prime libere da restrizioni dopo due anni di vincoli a causa della pandemia da Covid-19.

Gli eventi, tutti ad ingresso gratuito, sono realizzati in collaborazione Arci Modena, Associazione culturale Nahìa, Pro Loco, Comitato genitori scuola primaria e si terranno in piazza Gina Borellini a partire dalle ore 21:15.

Il primo evento si terrà giovedì 16 giugno con il saggio delle allieve della scuola di danza Danzarte in un evento a scopo benefico a favore del reparto di pediatria dell’ospedale di Borgo Mantovano tramite l’associazione ABEO di Mantova.

Giovedì 23 giugno è in programma il primo spettacolo teatrale a cura di Associazione culturale Nahìa che si aggiudicata la manifestazione di interesse promossa dal Comune per portare in piazza Gina Borellini la magia del teatro. Il 23 giugno va in scena “Sonata per tubi”, uno spettacolo di circo contemporaneo che trasforma attrezzi del circo in strumenti musicali attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia. Gli altri spettacoli sono in programma mercoledì 13 luglio con “Gernika”, un viaggio nella memoria del bombardamento di Guernica dipinto nel famoso quadro di Picasso e che oggi assume un respiro di strettissima attualità, e giovedì 28 luglio con “Paccottiglia Deluxe”, uno spettacolo di teatro fisico e comicità non verbale allo stato puro.

Ogni martedì piazza Borellini si trasformerà in un cinema all’aperto: sono infatti in programma quattro proiezioni di film per famiglie e bambini. Martedì 28 giugno film d’animazione con “Dragon trainer: il mondo nascosto”, martedì 5 luglio cinema d’autore con “Comedians”, l’ultimo film di gabriele Salvatores, martedì 12 luglio è il turno della “Famiglia Addams” e martedì 19 luglio il cinema sotto le stelle porta in piazza la commedia francese “Mandibules, due uomini e una mosca”.

Ma non solo cinema e teatro, Concordia sotto le stelle porta in piazza anche la musica con concerti di grande qualità. Giovedì 30 giugno ritorna l’attesissimo concerto della Filarmonica Giustino Diazzi diretta da M° Marco Bergamaschi, che torna ad esibirsi davanti all’affezionato pubblico di Concordia dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia. Giovedì 7 luglio “La storia del rock” sarà cantata dalla band Flexus in una imperdibile lezione concerto sull’evoluzione della musica rock. Giovedì 21 luglio la band composta da Marco Dieci, Alex Lunati e Francesco Coppola, musicisti che si esibiscono con i principali cantanti italiani, presentano il concerto “Hotel Emilia”, un tributo ai cantautori emiliani. Sabato 23 luglio l’associazione Dogs of metal presenta la seconda edizione di “Uniti nel rock”, un concerto con raccolta fondi a favore del canile intercomunale L’isola del vagabondo di Mirandola.

L’assessore alla cultura Marika Menozzi presenta le attività ricordando che “la rassegna Concordia sotto le stelle, giunta alla terza edizione, continua a essere un cartellone di proposte fortemente voluto dall’Amministrazione per la promozione di spettacoli e cultura”. L’assessore ricorda anche il ruolo del volontariato “ringrazia le associazioni di volontariato che hanno confermato la loro disponibilità a collaborare con il Comune per il terzo anno consecutivo, così come le realtà culturali che proporranno eventi di qualità per animare il centro storico e favorire occasioni di incontro e aggregazione per tutte le fasce di età”.