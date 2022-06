Un anfiteatro naturale dove tenere i principali eventi culturali di San Cesario. Ecco cosa è diventata Villa Boschetti grazie all’intervento di riqualificazione della corte ed al corposo restauro architettonico sostenuto da Fondazione di Modena. Martedì 14 giugno alle ore 17, in SpazioF, saranno la Consigliera di Indirizzo di Fondazione di Modena Lorella Vignali ed il Sindaco di San Cesario Francesco Zuffi a raccontare la nuova vita di Villa Boschetti.

Un complesso storicamente importante sul territorio che ora non è più un mero spazio di interscambio, una zona “di passaggio”, ma la sede di eventi culturali e ricreativi per la cittadinanza, un’occasione di piena fruizione pubblica e un luogo di incontro e permanenza.

Villa Boschetti infatti è ora a disposizione della comunità per le occasioni di svago: teatro, concerti, rappresentazioni e proiezioni. Della storia, del progetto e dei tanti eventi in programma per la stagione estiva di San Cesario, si parlerà durante l’incontro in SpazioF del 14 giugno. Sarà possibile partecipare in presenza – consigliata la prenotazione tramite la App di Fondazione di Modena – oppure seguire l’iniziativa in streaming sul sito.

