I fatti risalgono allo scorso aprile, quando un uomo abitante in città ha deciso di ospitare in casa un amico per qualche giorno. La decisione, in realtà, si è rivelata infelice allorquando il proprietario si è accorto che da dentro un mobile erano spariti 400 euro in contanti.

Inevitabile la denuncia ai Carabinieri della Stazione di Santa Croce che, avviate le indagini, hanno acquisito elementi di reità proprio a carico del giovane ospitato in casa. Per questo motivo, ieri, ipotizzando il reato di furto aggravato, a carico del giovane è scattata una denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia che, una volte concluse le indagini, provvederà a notiziare il Giudice che poi valuterà sulle concrete responsabilità dell’indagato.