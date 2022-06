Si ampliano le opportunità per richiedere l’identità digitale: in Emilia-Romagna anche gli sportelli dei Centri per l’impiego e degli uffici del Collocamento mirato, in totale 40 punti su tutto il territorio regionale, forniranno il servizio per ottenere lo Spid.

A partire dal prossimo 4 luglio 2022, grazie a una convenzione sottoscritta tra Lepida ScpA e l’Agenzia regionale per il lavoro della Regione Emilia-Romagna, tutti i 38 Centri per l’impiego e le sedi di capoluogo di provincia dei Collocamenti mirati del territorio regionale attiveranno il servizio di riconoscimento de visu, rivolto a tutti i cittadini, al fine dell’ottenimento dell’identità digitale Spid (LepidaID). Quindi sarà possibile, al termine della richiesta dell’identità digitale effettuata sul sito https://id.lepida.it, selezionare, al pari delle altre strutture disponibili – come Comuni, Aziende Sanitarie e farmacie – anche gli sportelli dei Centri per l’impiego emiliano-romagnoli come luogo deputato al riconoscimento in presenza del cittadino. Il servizio verrà offerto, nei giorni e orari riportati all’atto della registrazione, previo appuntamento con lo specifico sportello.

Le sedi dei Centri per l’impiego e dei Collocamenti mirati offriranno, inoltre, agli utenti il servizio di compilazione assistita: questo consentirà al cittadino di completare l’intero processo di registrazione e ottenimento dell’identità digitale col supporto degli operatori, più di 300 complessivamente, appositamente formati. Inoltre, l’Agenzia regionale per il lavoro ha predisposto 200 postazioni adeguatamente attrezzate con la strumentazione adatta per consentire l’attività di compilazione assistita.