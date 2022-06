A grande richiesta, si replica! Dopo il grande successo della scorsa estate, torna l’Arena Estiva Sotto le Stelle del Cinema Teatro Polivalente di Praticello.

Fnil Bus Theater, Arci e Amministrazione comunale di Gattatico ripropongono lo spazio spettacoli, esterno, inserito nel parco urbano di Praticello, offrendo tre serate di intrattenimento alla comunità di Gattatico e anche a quella di tutti i paesi limitrofi.

Con questa nuova iniziativa all’aria aperta si potrà apprezzare un bel film o uno spettacolo teatrale (in vista della riapertura al chiuso, prevista come ogni anno ad ottobre): le proposte spazieranno sono pensate per offrire a tutto il nostro pubblico un momento di spensieratezza, di incontro e condivisione.

La prima sera (sabato 18/6) sarà all’insegna del giallo, con il film “Assassinio sul Nilo”, diretto ed interpretato dall’istrionico Kenneth Branagh.

La seconda serata (domenica 26/6) propone uno spettacolo di teatro ragazzi, molto apprezzato e premiato dalla critica: “Valentina vuole”, della Compagnia Progetto GG (Francesca Grisenti e Consuelo Ghiretti).

Infine, sabato 2/7, lo spettacolo più atteso forse per gli amanti della comicità: “Dènsing – Le balere dalla esse pesante”, un teatro comico che racconta la nascita delle balere da liscio in Emilia-Romagna e dei suoi caratteristici personaggi. Uno spettacolo molto emiliano, anche perché nel cast saranno presenti due attori locali: Damiano e Alessandro Scalabrini; insieme a loro, Beatrice Schiros (reduce dalla sua lunga tournée con “Carrozzeria Orfeo”) ed il bolognese Leonardo Bianconi. La produzione è di Noveteatro (Fabbrico), guidata dal regista Gabriele Tesauri, con testo di Enrico Saccà.

Nelle serate del 18/6 e del 2/7, sarà presente anche la Pro Loco Gattatico che allestirà un’area ristoro con gnocco fritto e salume (tavolo su prenotazione al 349 105 6352, solo sms / WhatsApp), mentre nelle altre ci sarà la possibilità di gustare un fresco aperitivo in attesa dell’inizio della proiezione o dello spettacolo.

In tutte le serate sarà sempre attivo il servizio bar.

L’apertura del punto ristoro è alle ore 19:30, mentre gli spettacoli inizieranno alle ore 21:30.

La manifestazione si terrà nel parco del Centro Culturale Polivalente, con ingresso da via G. Rodari.

Per prenotazioni, altre informazioni e dettagli: Polivalentegattatico.it

Facebook.com/polivalente.gattatico – 349 666 8598 (solo sms / WhatsApp)