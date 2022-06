Officina e carrozzeria: nel 2022 è ancora possibile guadagnare? Negli ultimi anni il settore si è evoluto tantissimo, costringendo i lavoratori a rincorrere le novità per continuare a fornire un servizio di qualità ai clienti. Per aiutare i propri associati a comprendere le tecniche per guidare al meglio la propria impresa, Lapam Confartigianato ha organizzato un evento mercoledì 15 giugno alle 21 in compagnia dell’esperto di marketing e gestione dell’impresa nel settore automotive Vittorio Jonesti, presso la sede centrale Lapam, in via Emilia Ovest 775 a Modena

L’arrivo dei sistemi digitali e il progressivo cammino verso l’elettrificazione hanno messo in difficoltà molti professionisti di officine e carrozzerie che si sono ritrovati in un limbo: come migliorarsi per continuare a offrire servizi completi e di qualità riuscendo comunque a guadagnare? Vittorio Jonesti, autore di svariati libri sul tema, ha fondato Officina Efficiente, una realtà leader nel settore che aiuta i meccanici a modernizzare il proprio modello di business.

Durante l’incontro Jonesti spiegherà agli imprenditori le tecniche essenziali per una migliore organizzazione delle officine in modo da non sprecare tempo e aumentare il fatturato. Attraverso una serie di casi reali verranno approfonditi i temi dell’ottimizzazione dei costi della manodopera, della creazione di una strategia di marketing che permetta di farsi conoscere anche attraverso siti internet e profili social, di come accettare al meglio i propri clienti e di come rendere più efficienti i processi produttivi e organizzativi dell’impresa.

L’evento, che si svolgerà in presenza presso la sede centrale di Lapam Confartigianato in via Emilia Ovest 775 a Modena, sarà gratuito previa iscrizione obbligatoria. Per ulteriori informazioni e iscrizioni www.lapam.eu.