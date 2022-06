Dopo il successo dell’edizione sperimentale dello scorso anno, torna tra giugno e settembre 2022 l’Estate conviviale in centro storico, con particolare riguardo a un quadrante bellissimo, arioso, denso di storia e cultura e socialmente sensibile, quello composto dal parco del Popolo, piazza della Vittoria e piazza Martiri del 7 luglio.

Con questo carnet di eventi che propone e valorizza l’intrattenimento, il buon gusto, la buona tavola e la gastronomia, lo spettacolo e il divertimento a misura di famiglia e bambini, l’Amministrazione comunale continua a scommettere sulla città storica, sulla sua capacità attrattiva, sul valore delle relazioni ‘a misura di persona’ come migliore catalizzatore di vita sociale e di civiltà. E nello stesso tempo offre una significativa opportunità anche alle attività produttive, in particolare quelle commerciali.

La proposta – dai giorni del solstizio al 21 settembre, equinozio di autunno – è un’animazione diffusa, dai toni appunto cordiali e moderati, in grado di conciliare le giuste aspettative di chi abita, vive e lavora in centro storico e di chi lo frequenta per ritrovarsi e trascorrere tempo libero.

Piazza Martiri del 7 luglio, piazza della Vittoria e il parco del Popolo saranno così ‘reimmaginati’, per permettere alle persone di viverli in modo diverso da quello consueto, valorizzando la loro innata vocazione naturale e scenografica per gli eventi e gli incontri programmati dalla prossima fine settimana.

HANNO DETTO – “Estate conviviale rappresenta chiaramente la nostra idea di vivere il centro storico in maniera misurata, equilibrata e garbara, con iniziative varie e attente al contesto urbano di pregio in cui si collocano, rispettando e contemperando interessi legittimi: quelli dei residenti che desiderano giustamente la tranquillità necessaria, quelli degli esercenti che hanno collaborato fattivamente a queste iniziative e quelli di coloro che si incontrano e frequentano la città storica, giovani e giovanissimi in particolare. Per capirci: la nostra idea del centro storico è questa, non quella di un luogo in cui bere dalle 19,30 a notte inoltrata”, ha detto il sindaco Luca Vecchi presentando il programma alla stampa.

“Questa proposta – ha aggiunto il sindaco – ha inoltre il merito di valorizzare in maniera originale e nuova una zona del Centro storico di particolare valore e fascino, rivolgendosi alle famiglie, ai bambini e ai gruppi di amici, facendo leva sulle relazioni.

“Tutto si inserisce – ha concluso – in una programmazione ampia che, a proposito di animazione del centro, ha già visto realizzati eventi culturali e sportivi quali Fotografia Europea, Reggionarra, il festival di Internazionale Kids, la tappa del Giro d’Italia, due concerti alla Rcf Arena con ricadute positive sul centro fra l’altro anche in tema di ospitalità alberghiera, e che prevede l’avvio imminente del grande cartellone di Restate. Questa è la realtà dei fatti, di cui un dibattito pubblico e razionale non può non tener conto”.

“Il programma che oggi presentiamo mette insieme percorsi ed azioni che l’Amministrazione ha avviato nel corso di questi due anni caratterizzati dall’emergenza sanitaria e dai profondi cambiamenti nel tessuto sociale ed economico del centro storico – ha detto l’assessora alla Valorizzazione del centro storico Mariafrancesca Sidoli – Primo fra tutti, il bisogno delle persone di ritrovarsi e dedicarsi dei momenti di convivialità che si possano conciliare ai tanti interessi che danno vita all’identità del centro storico privilegiando luoghi di grande potenzialità e bellezza, non sempre densamente frequentati come altri. Un’attenzione verso questa parte di centro storico che ha già visto diverse iniziative messe in campo, dall’arrivo dei mercati cittadini alla rotazione delle fiere e mercati straordinari che permettono animazione e vitalità della zona, con obiettivo finale la riqualificazione del parco del Popolo attraverso gli investimenti già stanziati nel Piano dei lavori pubblici.

“Un programma – ha concluso l’assessora – che accompagnerà l’estate fino al festival di Emergency a fine estate e che è stato costruito grazie alla collaborazione di importanti stakeholder della città, associazioni di categoria, del food e del mondo della cultura, che rappresenta il modello con il quale la pubblica amministrazione ha affrontato la recente crisi sanitaria; modello che oggi si conferma ed accompagna il confronto verso una nuova visione di città e di centro storico”.

Lorena Belli, dirigente del Servizio attività produttive del Comune ha illustrato alcuni aspetti del programma.

GLI APPUNTAMENTI

Dal 17 al 21 giugno: Buongustai al Parco – Aspettando il solstizio d’estate

La cucina tipica autentica è proposta nella formula dello street food in 5 giornate di eventi. Dal pomeriggio del 17 giugno fino alla serata del 21 giugno, il solstizio d’estate, 12 food truck saranno collocati lungo l’area di piazza Martiri del 7 luglio adiacente al parco del Popolo. Ci saranno tavoli intorno a cui sedersi e mangiare insieme, collocati anche all’interno dei Giardini.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con ComRe – Consorzio operatori mercati Reggio Emilia, che vede nel proprio consiglio di amministrazione la presenza dei rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio – offrirà un percorso di cucina che racconta di piatti, sapori e profumi che rientrano nella tradizione italiana e internazionale. Per tutta la durata dell’evento torneranno in piazza anche i “grilli tricicli”, una vera e propria attrazione per i più piccoli.

E la musica sarà l’altra protagonista di questi 5 giorni. In particolare, nella serata del solstizio d’estate, il 21 giugno, dalle ore 19.30, il Parco diventerà il palcoscenico di “Sonata e racconti al solstizio d’estate”, con Gaetano Nenna clarinetto e Lorenzo Munari fisarmonica, e con interventi di Chiara Ticini sulle storie e rito della notte del solstizio.

24 – 26 giugno: Sapori di stelle – Cena in bianco

La notte di San Giovanni, il 24 giugno, riporta in centro storico uno degli appuntamenti conviviali più attesi: la Cena in bianco.

Si tratta dell’appuntamento che apre Sapori di Stelle, l’evento che nelle giornate dal 24 al 26 giugno animerà gli spazi di piazza Martiri del 7 Luglio, piazza della Vittoria e parco del Popolo. Venerdì il convivio sarà allestito nell’area attorno alla fontana del teatro Municipale Romolo Valli, che per l’occasione sarà di bianco illuminata. La cena sarà accompagnata dalla musica diffusa dal teatro Valli e gli ospiti saranno accompagnati nel loro percorso di avvicinamento al luogo della cena dalla presenza degli artisti di strada.

La formula scelta è quella della cena in bianco: gli ospiti troveranno le tavole apparecchiate e allestite, ma dovranno arrivare ognuno con il proprio cibo e vestiti di bianco. Si dovrà prenotare per ottenere il posto riservato.

E’ prevista anche la possibilità di prenotare la Cena da asporto in alcune attività di ristorazione del centro storico che, per l’occasione, si sono rese disponibili a preparare i cestini per la cena in bianco.

La partecipazione alla Cena in bianco di venerdì 24 giugno in Piazza Martiri del 7 luglio è gratuita, ma con obbligo di prenotazione nominativa a partire dal 15 giugno tramite Eventbrite. Contestualmente saranno spiegate le modalità di partecipazione, che verranno specificate sia sul portale eventi del Comune sia sulla pagina fb @centroreggioemilia.

Sabato 25 e domenica 26 giugno, le piazze saranno invece animate dalla presenza di un mercato e da laboratori gratuiti rivolti a grandi e più piccini: si andrà dal mettere le mani in pasta per preparare il Cappelletto DeCo al divertirsi con narrazioni e creazioni di fantasia. Diversi gli appuntamenti dedicati ai prodotti tipici del territorio, che avranno in sè sia momenti informativi sia momenti di degustazione. Il tutto sarà accompagnato dalla musica: se il venerdì sera vedrà la presenza delle musiche del teatro, sabato e domenica saranno diversi gruppi musicali ad allietare l’evento.

21 luglio: Divina in concerto

Se c’è qualcosa di certo nella musica dance, è stata la febbre che negli anni Settanta ha contagiato tutte le discoteche del mondo.

Giovedì 21 luglio, in piazza della Vittoria, sale sul palco una super live-show band: I Divina, che riescono a ricreare quell’atmosfera e quelle sensazioni, facendo ballare un pubblico di tutte le età.

I Divina portano sui palchi di mezza Italia uno spettacolo assolutamente coinvolgente, in cui le coreografie e i costumi fanno da contorno a una elettrizzante scaletta di hit conosciutissime. La loro storia nasce nel 1997, anno in cui fondatore riunisce un gruppo di amici per condividere la passione per la musica, in particolare per le hit anni Settanta, in cui paillette, lustrini e discomusic erano incontrastate icone.

Il gruppo, negli ultimi anni, ha creato vere e proprie sceneggiature con costumi scenici e ballerine, volgendo lo sguardo anche agli anni Ottanta e alle colonne sonore di film come Fame, Flashdance, Footloose, Dirty Dancing… , sull’onda della Febbre del sabato sera e di Grease.

27 luglio: tributo ai Negramaro

Cambio di ritmo mercoledì 27 luglio. In piazza della Vittoria si esibiranno i Negramaro Tribut Band.

Un progetto musicale nato nel 2008 che vede assieme al cantante Fulvio Notari (assai somigliante per altro al cantante dei Negramaro), Federico Sagona (tastierista dei Litfiba e Piero Pelù), Marco Falaschi (autore e chitarrista che ha lavorato anche con Anna Oxa e Gianni Morandi), il bassista Mauro Lallo e il batterista Yuri Baldassarre. Nel 2014 subentra alla chitarra Lorenzo Oliva. La continua ricerca nei suoni e le energiche esibizioni live candidano questa band ad essere significativa tribute del gruppo salentino.

Dal 2 al 4 settembre: Street Festival con animazione

Dal 2 al 4 settembre torna in piazza Martiri del 7 Luglio il cibo di strada di qualità.

Lo Street Festival Tour, il circuito dedicato ai food truck organizzato da Sgp Eventi di Carpi, arriva a Reggio Emilia, dopo i successi riscossi nelle tappe del nord Italia.

L’obiettivo della manifestazione, che mantiene livelli alti di qualità, è quella di offrire uno spaccato della migliore cucina di strada: ad essere appagato non è solo il gusto, ma anche la vista, grazie alla scenografia creata dai truck e alla presentazione dei piatti; l’olfatto, grazie ai profumi che si sprigionano dalle cucine itineranti, e l’udito, grazie alle iniziative e musica dei dj set che allietano le serate nell’arco dei tre giorni. Un’occasione dunque per trascorrere giornate all’insegna del buon cibo, del divertimento e della socializzazione, riscoprendo il piacere di mangiare per strada, mentre si cammina e si parla, riscoprendo luoghi, parchi e angoli delle città, dove si accendono luci e si creano luoghi di aggregazione.

21 settembre: Festa di fine estate – Abba Show

Reggio Emilia saluta l’estate 2021 con il concerto degli Abba Show in piazza della Vittoria, una delle tribute band più quotate di questo storico gruppo musicale.

Gli Abba Show nascono dall’idea del produttore Alberto Bertapelle di mettere in scena uno spettacolo musicale dove il pubblico possa sentire un bel concerto di musica dal vivo, ma possa anche nel contempo godere di una parte visiva di grande suggestione. E gli Abba e la loro musica si prestavano alla realizzazione dell’idea.

Il gruppo comincia subito a farsi apprezzare per la brillantezza ed energia dei suoi spettacoli e a suonare in piazze e locali in Italia e all’estero, tra i quali spiccano l’Alcatraz e il Live Club di Milano, il Fuori Orario di Parma, la Capannina di Forte dei Marmi, Piazza San Marco per la chiusura del Carnevale di Venezia 2009 e per l’apertura di quello del 2013, Notte delle Stelle in occasione del Festival internazionale del Cinema di Berlino 2011. Nonostante la crescente popolarità il punto fermo del gruppo è sempre e comunque quello di partenza: divertire il pubblico attraverso la magia delle musiche degli Abba.