Un’edizione sotto il segno della ripartenza. Sarà presente anche la Regione Emilia-Romagna, con quattro eventi, al ForumPA 2022, la kermesse della Pubblica amministrazione che si svolgerà, in presenza e online, da domani martedì 14 a venerdì 17 giugno a Roma, all’Auditorium della Tecnica & Online.

Quattro giorni di eventi e dibattiti, con protagonisti italiani e internazionali, per fare il punto sull’attuazione degli investimenti e delle riforme del Pnrr e della programmazione europea, mettendo al centro del confronto le persone e le rispettive competenze, le tecnologie e i nuovi paradigmi della trasformazione digitale, la governance condivisa. Guardando costantemente al futuro: titolo dell’edizione di quest’anno, infatti, è “Il PAese che riparte. Insieme per una sfida condivisa”.

Gli eventi della Regione Emilia-Romagna

Dall’Europa alla città di Bologna, passando per le politiche regionali: un racconto di come la nuova programmazione sulla sostenibilità e il Pnrr possono cambiare il volto dei luoghi dove si vive. Questi i temi toccati nel primo incontro organizzato dalla Regione, in programma domani martedì 14 giugno (dalle ore 09.30 alle 10.30), dal titolo “La programmazione Fesr e gli impatti sulla sostenibilità di territori e città”, a cura della Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa.

L’indice Desi (Digital Economy and Society Index) sarà al centro del secondo incontro (mercoledì 15 giugno, dalle 9.30 alle 10.30), dal titolo “Misurazione e dati per governare la digitalizzazione: Desi nazionale, regionale e comunale”, a cura dell’Agenda Digitale Emilia-Romagna.

Nel terzo incontro (giovedì 16 giugno, dalle 15 alle 16), si parlerà di come si lavorerà nei prossimi anni all’interno della Pubblica amministrazione (“Futuro del lavoro nella PA, innovazione, competenze, motivazione. Fra 5 anni, come sarà la giornata di lavoro nella PA?”); un incontro, questo, ideato dalla Direzione generale Risorse Europa Innovazioni Istituzioni; introduce e modera il direttore, Francesco Raphael Frieri, interviene l’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano.

Infine, venerdì 17 giugno, dalle 9.30 alle 10.30, il confronto si aprirà su come cambiano le figure di garanzia nate nella Pubblica amministrazione (titolo del quarto incontro “Emilia-Romagna, gli organi di garanzia dalla parte dei più fragili: nuovi bisogni, nuovi linguaggi, nuovi format”, a cura dell’Assemblea legislativa). Interviene Emma Petitti, presidente dell’Assemblea.

Tutti gli appuntamenti sono consultabili al link https://www.forumpa.it/forum-pa-2022-il-paese-che-riparte