Anteprime, ospiti e racconti di vita emozionanti martedì 14 giugno a Biografilm Festival. Alle 17.00 al cinema Lumière, sarà proiettato Forest Symphony di Meri Koivisto e Nils Dettmann alla presenza di troupe e cast. Un documentario che è un’esilarante dichiarazione d’amore alla magica cittadina di Kuhmo, in Finlandia che, ogni anno, ospita un festival di musica da camera trasformandosi per due settimane in una metropoli.

Tre anteprime mondiali a Biografilm. Alle 19.00 sempre al Lumière il doc. Nulla di sbagliato di Davide Barletti e Gabriele Gianni, che saranno presenti in sala con i produttori. Il film ricerca il significato del tempo attraverso le testimonianze di ragazze e ragazzi durante la pandemia.

Alle 21.30 La grande opera di Corrado Punzi alla presenza degli interpreti. Il film mostra la prospettiva dei bambini di un’attivista durante la repressione della protesta contro l’arrivo di un gasdotto sulle coste pugliesi, mentre la multinazionale racconta i benefici dell’opera.

Alle 19.15 Who Would You Tell? di Dery Sultana presente al Festival con il produttore. Nel toccante documentario tre fratelli nati a Malta, separati dai genitori e mandati in Australia nel 1960, riflettono sull’infanzia perduta a cinquant’anni di distanza.

Per il Concorso Internazionale alle 21.15 Penelope, mon amour di Claire Doyon: un doc. in cui la regista, presente in sala, racconta la vita della figlia autistica Pénélope nell’arco di 18 anni.

Appuntamento da non perdere al chiostro di Santa Cristina alle 21.30 per l’omaggio “Gianni Celati Poeta del documentario” con la proiezione di Strada provinciale delle anime di Gianni Celati, preceduta da un breve filmato dei sopralluoghi del film fatti da Celati a cura di Paolo Muran in collaborazione con Home Movies nell’ambito di Archivio Aperto 2022. Nel doc. Celati percorre il delta del Po su un pullman azzurro insieme a una trentina di persone tra amici e parenti, mentre l’amico e fotografo Luigi Ghirri li segue in auto. Alla serata saranno presenti la scrittrice Grazia Verasani e la giornalista e filmaker Manuela Teatini.

