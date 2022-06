Il 14 giugno è la giornata mondiale dei donatori di sangue: una data che celebra la generosità gratuita, volontaria e indispensabile di 1,6 milioni di donatori solamente in Italia. Grazie a loro, sono effettuate quasi 3 milioni di donazioni all’anno, che consentono di curare più di 1.600 pazienti ogni giorno.

Numeri che raccontano un impegno salva-vita, da coltivare sempre di più. «Senza donatori non è possibile garantire le scorte di sangue per effettuare interventi chirurgici, trapianti, terapie per malati oncologici, talassemici e tanti altri pazienti – spiega Sara Mezzetti, consigliera dell’associazione FIDAS Bologna. – Se l’anno 2021 è riuscito a tenere i ritmi degli anni precedenti, garantendo la raccolta di oltre 11.500 donazioni effettuate dai volontari FIDAS Bologna, il primo quadrimestre 2022 vede una preoccupante inversione di tendenza, con un calo di donazioni raccolte che si riscontra, peraltro, in parallelo anche su tutto il territorio nazionale. Questo dato è ancora più allarmante considerando che l’arrivo dell’estate comporta un ulteriore rallentamento delle donazioni; contemporaneamente le sale operatorie stanno riprendendo ormai le attività a regime rispetto alle interruzioni degli anni precedenti dovute al Covid».

È un appello a donare, dunque, rivolto ai cittadini bolognesi dai 18 ai 70 anni, con un peso corporeo non inferiore ai 50 kg e in uno stato generale di buona salute, tutti requisiti minimi per donare. FIDAS Bologna fa capo ai punti di raccolta dell’Ospedale S. Orsola e del Bellaria, ed è presente in provincia con le sezioni locali di Castello d’Argile, Crevalcore, Loiano, Medicina, Molinella, Monghidoro, Pieve di Cento, Porretta Terme e San Pietro in Casale. Per prenotare la propria donazione o per informarsi per diventare donatore, è possibile contattare le sezioni locali o la segreteria FIDAS Bologna, nei giorni feriali, ai numeri: 051 214 3539 / 051 214 3069 (entro le 14.00) – 051 635 0330 (entro le 15.00). Per essere ricontattati è inoltre possibile inviare una mail all’indirizzo info@fidasbologna.org

FIDAS Bologna è impegnata da oltre 70 anni nella sensibilizzazione e promozione della raccolta sangue. Il 14 giugno lancerà, insieme alle altre associazioni italiane federate FIDAS, la campagna social “Semplice come bere un bicchier d’acqua”, per valorizzare in particolare la donazione di plasma. Il plasma è fondamentale non solo per le trasfusioni, ma anche per produrre diversi medicinali salva-vita. Purtroppo la sua raccolta è in calo del 6% in Italia nel primo trimestre del 2022, oltre ad essere ancora lontano l’obiettivo dell’autosufficienza nazionale. Ovvero: le donazioni raccolte non bastano a rispondere alle esigenze del nostro sistema sangue. Questa campagna, insieme a quella estiva che ricorda di donare prima di partire per le vacanze, vuole sensibilizzare i cittadini all’importanza del dono: con un gesto semplice, in una manciata di minuti, si può offrire il proprio contributo per salvare una vita.

Sempre all’interno delle azioni realizzate nell’ambito della giornata mondiale dei donatori, il 14 giugno, alle ore 20.00, in collaborazione con FIDAS Gnarro Jet Mattei si terrà il tradizionale appuntamento della Camminata del Donatore. Partenza alle ore 20.00 presso il Centro Sportivo di Via Agucchi 121/B a Bologna. La camminata, non competitiva e aperta a tutti, prevede un percorso pianeggiante di circa 5 km. Per informazioni sull’evento: gnarrojetmattei@gmail.com

Per ulteriori informazioni è possibile contattare FIDAS Bologna: www.fidasbologna.org