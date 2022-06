Con l’approvazione del Documento Preliminare della Progettazione, e la pubblicazione del bando del Concorso di progettazione entra nel vivo il Programma di rigenerazione urbana e sociale del complesso di via Unione Sovietica 2 e 4 (il cosiddetto “Biscione”).

Un progetto articolato e senza precedenti nel territorio, per il quale Carpi ha vinto un bando regionale – unica città non capoluogo di provincia – che prevede un contributo di cinque milioni di euro, da aggiungere agli oltre quattro di Comune e Acer (rispettivamente 2,5 e 1,5). Coinvolta nel progetto anche ASP che agirà sul versante socio-assistenziale.

Comune ed Acer hanno quindi indetto un Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi rivolto “agli operatori economici in forma singola o associata di cui all’art. 46, comma 1 del Codice dei Contratti”, e che siano iscritti al proprio albo professionale ovvero abilitati all’esercizio della professione. Per quanto riguarda le Società di ingegneria e STP occorre l’iscrizione nel registro apposito della Camera di Commercio.

«Il Concorso – spiega l’assessore comunale all’Urbanistica Riccardo Righi – si pone l’obiettivo, attraverso la riqualificazione architettonica ed energetica del complesso e delle aree e superfici di pertinenza, di innescare un processo di recupero/rigenerazione anche per quegli immobili contigui di proprietà privata, che potranno vedere nella rigenerazione che ne deriverà il volano anche per la loro riqualificazione».

Le iscrizioni per partecipare al primo grado del Concorso, con il contestuale invio di elaborati e documentazione amministrativa, sono aperte dal 1 luglio fino alle ore 12 del 25 agosto. Al termine del primo grado saranno selezionate le tre proposte ideative maggiormente rispondenti alle finalità del Programma di rigenerazione urbana e sociale che avranno tempo dal 5 settembre al 5 ottobre per presentare l’ulteriore documentazione richiesta.

Il vincitore dovrà poi presentare il progetto di fattibilità tecnica ed economica, completo di tutti gli elaborati necessari alla successiva approvazione.

Tutte le procedure concorsuali e le comunicazioni saranno disponibili via web, in particolare sulla piattaforma concorsi del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori all’indirizzo: www.concorsiawn.it/biscione-carpi.

Il Programma prevede che Acer e Comune acquisiscano 55 appartamenti (su 80) e, solo il Comune, alcuni spazi di servizio, per poi procedere a riqualificare l’involucro esterno, la piattaforma esterna e le connessioni urbane, infine alla riqualificazione energetica, impiantistica e strutturale.

Tutti gli interventi sono finalizzati all’innalzamento della qualità urbana ed edilizia valorizzando le aree verdi e razionalizzando accessi e parcheggi. L’obiettivo è generare qualità della vita, della salute e della sicurezza dei cittadini, puntando sull’inclusione sociale, il sostegno all’abitare dignitoso e sicuro, lo sviluppo di servizi.