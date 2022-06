Il “codice” Aldrovandi: interpretare il mondo con la scienza: il ciclo di otto appuntamenti serali curato dal Sistema Museale di Ateneo per il cinquecentenario della nascita di Ulisse Aldrovandi (Bologna 11 settembre 1522 – 4 maggio 1605), scienziato, collezionista, ricercatore ma soprattutto uno dei primi “divulgatori” del sapere scientifico dell’età moderna.

Dal 16 giugno al 12 luglio il Cortile dell’Ercole di Palazzo Poggi farà da sfondo agli appuntamenti in programma, a partire dalle ore 21, a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Si parte giovedì 16 giugno, con la proiezione del film “Wunderkammer. Le stanze della meraviglia“, dopo i saluti del Rettore Giovanni Molari e del prof. Roberto Balzani, Presidente Sistema Museale di Ateneo, e del prof. Francesco Citti, Presidente Biblioteca Universitaria di Bologna.

Martedì 21 giugno, si svolgerà l’incontro “Ulisse Aldrovandi e i mostri celesti. Un naturalista del ‘500 tra astronomia e fisica dell’atmosfera“, a cura del Dipartimento di Fisica e Astronomia “Augusto Righi” dell’Alma Mater. Interverranno Serena Baiesi, Roberto Balzani, Andrea Cimatti, Laura Fabbri, Paola Focardi, Federico Porcù, moderati da Eugenio Bertozzi.

Giovedì 23 giugno sarà la volta della performance “TEATRO DI NATURA_ Live painting. Concerto e disegni dal vivo // Jonathan Clancy + Michelangelo Setola“, dedicata ad adulti e famiglie, a cura di Canicola.

Mercoledì 29 giugno è in programma l’incontro “I preparati anatomici animali di Ulisse Aldrovandi tra realtà e fantasia“, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bologna. Introdurrà Maria Giovanna Battistini, seguirà l’intervento di Paolo Reggiani.

“La Scienza dei Followers“, il titolo dell’incontro di giovedì 30 giugno, introdotto da Federico Condello, Delegato per le studentesse e gli studenti Unibo, con gli interventi di Mia Canestrini, Adrian Fartade, Willy Guasti (ZooSparkle), Ruggero Rollini, moderati da Federico Fanti. La serata verrà trasmessa anche in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Sistema Museale di Ateneo.

Martedì 5 luglio, si svolgerà l’incontro “In principio era Aldrovandi: alle origini delle collezioni di Ateneo“, a cura del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali Unibo, introdotto da Giuliana Benvenuti, Delegata Patrimonio Culturale, con gli interventi di Roberto Barbieri, Maria Giovanna Belcastro, Juri Nascimbene, Marco Passamonti.

Giovedì 7 luglio sarà proiettato il film “La signora anatomista”, preceduto dal racconto sulla figura di Anna Morandi e sul progetto di doppiaggio del film curato dal Dipartimento di Interpretazione e Traduzione e dal Sistema Museale di Ateneo. Introdurrà Maria Letizia Guerra, Delegata per l’Impegno Pubblico Unibo e a seguire interverranno Lucia Corrain, Adele D’Arcangelo, alla presenza della regista Iris Fegerl.

Per l’ultima serata, martedì 12 luglio, l’incontro “Ulisse Aldrovandi e l’invenzione del Museo // Di e con Gabriele Marchesini“, introdotto da Roberto Balzani, Presidente Sistema Museale di Ateneo e Francesco Citti, Presidente Biblioteca Universitaria di Bologna, e presentato da Giacomo Nerozzi.

Ulisse Aldrovandi è stato professore, collezionista e ricercatore di cui si conservano, incredibilmente intatti, i reperti naturalistici (migliaia di minerali, fossili, animali, piante essiccate), i reperti etnografici, la biblioteca (3900 volumi), i manoscritti (appunti, lettere, materiali di studio, in circa 400 volumi). Uno straordinario testimonial, dunque, per l’Università di Bologna che ha organizzato per tutta la sua comunità e la città un biennio ricco di iniziative ed eventi (Aldrovandi500) per celebrare il cinquecentenario della nascita.

