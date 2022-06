Massimo Paradisi si conferma Sindaco di Castelnuovo Rangone. È questo l’esito delle elezioni amministrative del 12 giugno 2022 a Castelnuovo Rangone, i cui risultati sono stati ufficializzati questo pomeriggio con l’adunanza dei presidenti di seggio e la proclamazione degli eletti.

Complessivamente i voti validi sono stati 5.165 su un totale di 11.534 aventi diritto, per un’affluenza del 44,78 per cento.

Paradisi, alla guida della lista “Centrosinistra per Castelnuovo e Montale” ha raccolto 3.607 voti, pari al 72,56 per cento del totale.

La lista “Il Centrodestra per Castelnuovo e Montale”, guidata dal candidato Sindaco Alessandro Boni, ha avuto 1.364 preferenze, pari al 27,44 per cento del totale.

In base all’esito delle urne, il nuovo Consiglio Comunale di Castelnuovo Rangone sarà composto da undici consiglieri della lista “Centrosinistra per Castelnuovo e Montale” e cinque consiglieri della lista “Il Centrodestra per Castelnuovo e Montale”.

Per la lista “Centrosinistra per Castelnuovo e Montale” sono stati eletti, insieme al Sindaco Paradisi, Lauro Fontanesi (con 246 voti di preferenza), Matteo Ferrari (227), Stefano Solignani (151), Arianna Welisch (121), Katia Citro (118), Carmine Ventre (116), Ivana Fraulini (114), Susi Grementieri (96), Rossella Caci (94), Aurora Pugliese (83), Rossella Fogliani (80).

Luca Forghieri (126 voti di preferenza), Stefano Galletta (26), Manuela Bruzzi (23) e Marzia Bolognesi (22) sono i consiglieri eletti per la lista “Il Centrodestra per Castelnuovo e Montale”, oltre al candidato Sindaco Alessandro Boni.